Madonna cumple 64 años y el mundo del espectáculo celebra la vida y obra de uno de los íconos del pop. A esta altura de su carrera, la Reina del pop ya es una marca de fábrica. Ella encarnó la irreverencia femenina en un momento en el que las mujeres comenzaban a romper los moldes que la sociedad occidental había hecho para ellas.

Por ejemplo, en una gala de los MTV Video Music Awards —1984— cantó su éxito Like a virgin, vestida de novia y con un cinturón en el que se leía Boy toy. Desde luego, su representante de entonces y las asociaciones católicas pusieron el grito en el cielo.

Esa actitud desafiante —que le valió ser excomulgada por el Vaticano— no se ha marchitado con los años. En una entrevista reciente, deslumbró al presentador Jimmy Fallon con el diseño con diamantes de su sonrisa. “Tengo una dentadura horrible así que, como ya es casi mi cumpleaños, me las he regalado”, dijo entonces la diva.

Madonna — nacida en Michigan y de nombre civil Madonna Louise Ciccone— proviene de una familia italoamericana. En su juventud tomó clases de ballet y recibió una beca para estudiar baile en la universidad de Michigan. No obstante, desde muy temprano supo que la suya era una vida dedicada al glamour y a los escenarios.

Saltó a la fama con el disco Like a virgin. Su carrera no se ha restringido a la música. En 1996 protagonizó Evita, de Alan Parker, uno de sus papeles más recordados de la grande pantalla. En 2012 se estrenó en la dirección al ser la encargada del filme W.E., que se basa en la historia de la abdicación del rey Eduardo VIII por casarse con la actriz Wallis Simpson.

Madonna no para. Este año fue la invitada especial al concierto que Maluma dio en Medellín y, además, prepara Finally Enough Love: 50 Number Ones, un trabajo que reúne los cincuenta éxitos con los que ha alcanzado el primer lugar en la lista de lista de Billboard. Ante ella se rinden los cantantes de todas las edades, de todos los géneros.

Madonna ha estado casada con el actor Sean Pean (1985-1989) y con el director Guy Richie (2000-2008), quien dirigió su videoclip What It Feels Like For A Girl. Además, tiene seis hijos y un patrimonio estimado de 850.000.000 de dólares.