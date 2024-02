$!Marcela García responde a crítica por participación en el Carnaval de los niños

Aunque Marcela no es de contestar los mensajes negativos que le escriben, se tomó el tiempo de responder uno en su cuenta de X. La usuario señaló a la barranquillera ‘narcisista’ y aseguró que siempre desea robarse la atención de todos: “La forma en la que Marcela siempre está en todos lados, no lo critico pero deben aceptar que ella es un poco narcisista... O sea ella no puede ir detrás si no zampa en la carroza. Siempre quiere ser el foco de atención”, escribió al internauta.

A lo que la ex soberana de Barranquilla le respondió: “Porque Carnaval SA no deja que los niños vayan solos, tiene que ir una persona encima de las carrozas acompañándolos. Mi hermana lo hizo la primera parte del tramo y luego yo. En serio, tienen que empezar a superarme, yo no me meto con nadie”.