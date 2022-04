Cinco renglones escritos bajo presión por Mauricio Leal instantes previos a su muerte le abrieron paso a un capítulo igual de polémico al proceso penal que lleva su hermano –el confeso asesino Jhonier Leal– por el doble homicidio que le costó la vida al estilista de la élite bogotana y a su mamá.

En la carta improvisada –llena de trazos irregulares– se lee que Jhonier y su hijo quedaban como los herederos de las lujosas propiedades del estilista, por lo que inmediatamente después del crimen comenzó a mover cielo y tierra para quedárselas.

Pero él mismo se encargó de que el caso tomara un giro distinto cuando –el 18 de enero pasado– le pidió la palabra a una jueza y en 50 segundos admitió ser el asesino de Mauricio y de su madre, Marleny Hernández.

Desde ahí se gestó una incógnita que ha rondado con fuerza esta historia y que está relacionada con quién se quedará con los cuantiosos muebles e inmuebles que poseía el afamado estilista, pues tanto las autoridades judiciales como las víctimas están detrás de ellos.

El desenlace de este capítulo promete ser incluso más largo que el veredicto final en torno a la situación jurídica de Jhonier, y tiene de por medio propiedades como la casa de la familia Leal, ubicada en el Conjunto Arboretto, en La Calera. Dicha vivienda vale alrededor de $2 mil millones, y un mes de arriendo en ella cuesta cerca de $10 millones. No obstante, por ahora nadie puede ocuparla.

Carlos García, el medio hermano a quien en principio le corresponde la herencia, aún no ha podido tocar ni un solo peso.

Pero ese no es el único bien que la justicia se disputa con la familia, pues la prestigiosa peluquería también tiene medida cautelar con fines de extinción de dominio por presunto lavado de activos.

A ella se suman los dos vehículos blancos, de marca Mercedes Benz, que se alcanzaron a ver horas después de la escena del crimen.

El precio de ambos carros tiene varios ceros a la derecha. Por un lado, la lujosa camioneta, de referencia Gle 350, en el mercado automotor vale cerca de $220 millones, mientras que el auto deportivo C180 alcanza los $120 millones.

El obstáculo que no permite definir el futuro de estos bienes –entre los que también hay una moto, dos sociedades, una cuenta bancaria con $1.000 millones y una peluquería que iba a inaugurarse en Cajicá– es que hay una sombra de enriquecimiento ilícito en el cual habría incurrido Mauricio años atrás para alcanzar bienes que –en total– la justicia tiene tasados en cerca de $5.000 millones.

El caso ya lo tiene en su poder un equipo especializado de la Fiscalía, y –de comprobarse ese posible origen irregular– los herederos se quedarían con las manos vacías. Además, en todo este contexto, hay un cruce de versiones entre los abogados que representan a las partes en pleito.

En este centro comercial de Cajircá quedaba la nueva sede de la peluquería de Leal.

El choque de mensajes

La contradicción entre los representantes de víctimas se da porque Elmer Montaña –apoderado de Maria Nelly y Maria Diner, tías del fallecido Mauricio– dice que sus clientas no tienen ninguna intención económica.

Pero Erika Sanguinetti, abogada de Carlos Andrés García Hernández –tercer hermano de los Leal–, afirma lo contrario. En diálogo con este diario reiteró que “los representados del doctor Montaña sí han mostrado intereses económicos”, pese a que el representante de las tías del asesinado estilista volvió a insistir en que su única búsqueda es que se haga justicia.

Mientras las versiones chocan, la investigación avanza y los bienes de Mauricio están congelados por la dudosa procedencia de los recursos con los que los pagó en vida. Incluso, se investiga una versión en torno a que todo lo habría pagado en efectivo.

El tercer hermano

Desde prisión, por haber cometido el delito de acto sexual con menor de 14 años, Carlos Andrés García pidió la semana pasada –conectado desde la cárcel de Jamundí, Valle– ser declarado víctima dentro del proceso penal por la muerte de su mamá y de su medio hermano.

No obstante, que el juez lo acepte o no como víctima no afectará en nada la millonaria herencia que podría recibir. De acuerdo con la abogada y docente del Externado, Margarita Useche, aunque García no sea declarado como víctima en el caso contra Jhonier, es familiar de Mauricio y, por ende, podrá reclamar.

En este proceso lo representa la abogada María Paula Cardona, pues el fiscal del caso, Mario Burgos, advirtió días atrás que Sanguinetti –su otra representante– incurriría en un conflicto de interés si seguía al frente del caso por haber defendido en otro escenario al confeso asesino de su hermano: Jhonier Leal.