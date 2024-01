“Me disparó a quemarropa”: Actor de ‘Betty la fea’ relató que casi pierde la vida en un robo

A los 17 años , el parrillero de una moto me disparó a quema ropa para robarme una Calibmatic, la moto preferida de los sicarios en Medellín a mediados de los 80. Me tiró a matar. Estuve de buenas y la bala entró por el brazo y no en el pecho. https://t.co/5qaUTarScn pic.twitter.com/EgZLWDD0BR