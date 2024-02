Muere Carlotta Dessi, periodista de Mediaset, a los 35 años

La periodista Carlotta Dessì, reconocida por su labor como corresponsal en programas como ‘Fuori dal coro’ y ‘Pomeriggio 5’ de Mediaset, ha fallecido a la edad de 35 años. La italiana luchó valientemente contra una grave enfermedad en los últimos meses, pero lamentablemente no pudo superarla.

A pesar de enfrentar la adversidad, Dessì compartía mensajes positivos en sus redes sociales, expresando su convicción de superar la enfermedad. Trágicamente, el desenlace fue diferente al que ella esperaba. Su última publicación, el 12 de enero, reflejaba la experiencia de enfrentar el sufrimiento y la enfermedad, describiendo cómo el miedo puede hacer temblar y llevar la mente a lugares inexplorados.

En su última intervención en el programa ‘Fuori dal coro’ en Rete4, Dessì compartió un mensaje de lucha y determinación: “Hay que luchar, no hay que rendirse. Una cosa es segura: no estoy sola. No lo he estado desde el primer día que descubrí mi enfermedad, hace cuatro meses, en un cálido verano milanés”.

Reconoció el cambio significativo en su vida desde entonces, agradeciendo el constante apoyo de su familia, pareja y amigos. Afirmó que, a pesar de los miedos, se sintió rodeada de amor y afecto, instando a mirar hacia adelante, pensar en el futuro y nunca rendirse.