"Quería matarme yo": Yolanda Saldívar rompe el silencio, hace 30 años asesinó a Selena

¿Cómo fueron los años de Yolanda Saldívar en la cárcel?

Después de más de dos décadas, la mujer condenada por homicidio, en un giro sin precedentes, ha accedido a participar en entrevistas en inglés para la producción, donde sostiene que "las cosas no fueron como parecen". En el adelanto de la serie, enfatiza: "Conocía sus secretos" y agrega que "el público merece conocer la verdad". Acompañándola, familiares de Saldívar y personas cercanas a los eventos comparten documentos y grabaciones inéditas, buscando proporcionar una nueva perspectiva sobre la tragedia. La docuserie "Selena & Yolanda: The Secrets Between Them" presenta, además, testimonios de los primeros en llegar a la escena del crimen, como los fiscales que dirigieron el juicio contra Yolanda Saldívar. También se incluyen declaraciones de negociadores de rehenes que interactuaron con ella después del asesinato, así como de periodistas especializados en cultura latina y la carrera de Selena Quintanilla. Estos expertos aportan sus perspectivas sobre la complejidad del caso y el perdurable legado de la "Reina del Tex-Mex".

Así planeó la muerte de Selena Quintanilla

El documental también explora el momento crítico previo al asesinato, cuando Yolanda adquirió el arma que finalmente segó la vida de la artista. Según los informes de la época, la acusada compró el arma dos días después de ser confrontada por Quintanilla por la presunta malversación de 30 mil dólares. Aunque devolvió el arma días más tarde, regresó a la tienda y la volvió a adquirir el 26 de marzo, tan solo cinco días antes del trágico suceso. Saldívar, actualmente cumpliendo cadena perpetua, ha sostenido a lo largo de los años que el disparo fue accidental, insistiendo en que nunca tuvo la intención de herir a Selena. Durante las negociaciones con la policía después del asesinato y en sus declaraciones a las autoridades, manifestó su deseo de suicidarse, expresando: "Quería matarme yo, no a ella".