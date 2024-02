"No hay santas palomitas": Luisito Comunica rompe el silencio tras acusaciones de infidelidad de su ex Cinthya Velásquez

“A Ary le está cayendo mucho hate por la entrevista que hizo mi ex novia, que es hate que la verdad cero le corresponde. Ary no tiene nada que ver en esto”, expresó el youtuber, quien decidió poner un alto en los comentarios negativos que ha recibido en las últimas horas él y su actual pareja.

“Ary y yo nos conocimos meses después de que Cinthya y yo cortamos, hagan sus cuentas.. Ary y yo nos conocimos noviembre 2019, tal vez finales de octubre 2019 y nos conocimos, ni siquiera que empezamos a a salir”.



Además, Luisito Comunica solicitó a sus seguidores y usuarios que cesen los ataques hacia su novia, y confesó que no le importa lo que le digan a él, pero enfatizó en que no tolerará injurias hacia ella. “Quiero que quede muy claro, Ary llegó a mi vida meses pero meses después. Atáquenme a mí, fúnenme a mí pero a Ary ni la metan”.



Adicionalmente, denunció que la entrevista en la que "La Chule" hizo las controvertidas declaraciones tiene una narrativa centrada en sus acciones, pero aprovechó la ocasión para exponer algunos aspectos negativos de su relación con Cynthia.



“Solamente dijo cosas malas mías y nada de sus cosas malas, que se los digo muy sinceramente, yo a ella también le caché varias cosas, no nada más una, si no varias cosas de varias personas, lo he confirmado con evidencias me lo han confirmado amistades mutuas. Lo único malo que ella confirmó de su parte fue lo del like al comentario que le decían prostituta venezolana a Ary, pero se excusa diciendo: ‘es que era muy largo el comentario no lo leí completo y le di like nada más porque si’. A ver, el comentario tiene 5 renglones, desde el renglón 2 empiezan a atacar a Ary”, afirmó.



A través de 6 historias en Instagram, Luisito Comunica respondió a los comentarios de "Lenguas de gato" y presentó pruebas que sugieren que 'La Chule' habría bloqueado a Ary en su perfil. Concluyó arremetiendo contra su exnovia y subrayando que el tema de su ruptura debería quedar en el pasado.

“Ahora, nada de esto yo jamás lo toqué porque para qué? Ya esta en el pasado, ya fue, ya tiene 5 años yo no sé porqué ella insiste en que esto siga siendo un tema, yo no sé ella qué está buscando pero que sí se sepa que ‘palomitas santas no hay, ni de este lado, ni de aquel”.