Naren Daryanani fue el primer eliminado de 'La Casa de los Famosos'

¿Quién es Naren Daryanani, el primer eliminado de 'La Casa de los Famosos'?

Naren Daryanani alcanzó la fama al interpretar a Federico Franco en la exitosa serie 'Padres e hijos'. Este papel le otorgó reconocimiento en el país y posteriormente encarnó a Andrés Angulo en 'Clase aparte'.

Además, ha participado en diversas producciones como 'La sombra del deseo', 'La Venganza', 'La mujer en el espejo', 'Sin Senos No Hay Paraíso', 'El Clon', 'Doña Bárbara', entre otras.

A pesar de que su carrera prometía mucho, el actor desapareció de las pantallas durante varios años. En una entrevista, reveló que tuvo que hacer frente a diversas situaciones difíciles debido a un accidente que sufrió.

Hace unos años, en una entrevista para el Canal 1, el actor compartió su experiencia: "Pesaba 78, bien rayado y quedé en 44 kilos. Perdí el testículo, cuando me cerraron todo bien, pero luego me di cuenta de que no podía comer, un arroz era un sufrimiento impresionante. Yo iba por una cosa ambulatoria y quedé como 10 días en la clínica. A mí la vida me dejó sin cuerpo, sin un peso, y sin gente alrededor".

En la actualidad, el actor reside en Bogotá y había regresado a la televisión como participante en el reality 'La Casa de los Famosos'.