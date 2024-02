Influencer cóntó cómo drogó y abusó sexualmente de su novio: "yo lo movía, le pegaba"

Dailyn Montañez, influencer colombiana conocida como ‘La Tremenda’, confesó en entrevista en el ‘Show Mariam Obregón’ que drogó y abusó a su esposo Jordan Galván concedieron para cumplir una fantasía sexual.

Las declaraciones de la creadora de contenido causaron desconcierto e indignación entre los internautas, cuando la pareja de Montañez aseguró que nunca estuvo de acuerdo con cumplir aquella fantasía y que a la mañana siguiente, sin saber qué había pasado, se sintió violado.

Dailyn aseguró que le comentó a un amigo lo que quería y este le dio una sustancia para el trago de Galván.

“Dele de tomar esto en el trago; tranquila, que eso él, cuando llegue, se va a quedar dormidito, no le va a pasar nada malo y usted hace lo que usted quiera hacer”, ‘La Tremenda’ contó lo que le habría dicho su amigo.

Tras darle el trago con la sustancia, su pareja llegó a la casa dormido y sin reaccionar a nada. Dailyn reveló que lo desnudó y depiló para realizarle las prácticas sexuales sin consentimiento: “Cuando llegamos a la casa, él ni siquiera reaccionaba; yo lo movía, le pegaba, nada”.

Su marido dijo que no recuerda nada de lo que ocurrió y que cuando se levantó, tenía calor, continuó su relato: “me voy a bañar y cuando me estoy lavando y dije ‘ay, ¿qué pasó ayer? Me violaron’”.

‘La Tremenda’ lo interrumpió y contó, sin su consentimiento, que durante la penetración su marido se orinó y agregó que ella y su amigo casi matan a Galván.

Las confesiones de la influencer se vitalizaron rápidamente y fue duramente criticada en sus redes sociales.