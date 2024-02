Luis Miguel en Bogotá: así se vivió un concierto lleno de clásicos

El Coliseo Medplus en Bogotá contó con la presencia de Luis Miguel, uno de los artistas más reconocidos y exitosos de Latinoamérica. Con un público diverso presente, el mexicano cantó sus clásicos musicales en una noche inolvidable para sus fans.

'El Sol de México' logró cautivar a sus seguidores con una amplia gama de temas que abordaban el amor y el despecho, derivados de experiencias con personas especiales. Progresivamente, extendió su presencia en la escena internacional, siendo reconocido como el Sol de México, tanto por sus distintivos sonidos como por su imagen impactante.

A pesar de ello, hace unos meses, Luis Miguel sorprendió al hacer público el anuncio de sus próximas presentaciones en Colombia, las cuales prometían ser ideales para un reencuentro mágico. Las fechas elegidas para este evento musical fueron programadas para febrero, brindando a los seguidores la oportunidad de disfrutar de un espectáculo repleto de baladas y pop.

Le puede interesar: Contundente mensaje de William Levy: “Ten cuidado en cómo tratas a la gente”

Esta visita, integrante de su histórico tour que inició en agosto de 2023, hizo que miles de colombianos bailaran y cantaran, ansiosos por presenciar al ícono en el escenario, dando estilo a cada uno de los éxitos que ha lanzado a lo largo de su carrera.

El set list seleccionado para este evento fue especialmente significativo, ya que incluyó canciones desde sus inicios hasta los últimos años de su carrera, otorgándoles un toque más moderno y distintivo.

Las puertas del concierto se abrieron, atrayendo a un nutrido grupo de asistentes que aguardaban con entusiasmo la aparición de su ídolo musical. Los músicos tomaron posición en el escenario, las luces se apagaron y el Sol de México hizo su entrada luciendo su característico traje oscuro, dando así la bienvenida a sus seguidores, quienes no pudieron contener la emoción.

En un recorrido musical que abarcó minutos, Luis Miguel ofreció interpretaciones de éxitos como "Será que no me amas", "Amor, amor, amor", "Culpable o no", "Busca una mujer" y "La incondicional". La atmósfera del espectáculo adquirió un matiz especial al llegar al momento de la apertura del álbum más recordado y apreciado de Luis Miguel, titulado "Romances", lanzado en 1991. Este álbum, aclamado tanto por ser el más vendido como por recibir críticas positivas de los amantes de los boleros y las baladas, logró conquistar a aquellos que tenían un aprecio especial por las letras románticas y los ritmos suaves.

Lea también: “Soy un cantante, aguardientero, caballista y de familia”: Yeison Jiménez se sinceró sobre su vida

El público, emocionado y entregado, tuvo la oportunidad de disfrutar de las interpretaciones del artista latino, cuya forma madura, genuina y sentimental de cantar al amor sorprendió y emocionó a todos. Cada canción ofrecía un espacio único, permitiendo que el cantante destacara en un tema tan cotidiano y presente en la vida diaria de las personas.

Uno de los momentos más icónicos en el concierto del mexicano en Bogotá fue cuando interpretó la canción "Sonríe", acompañado por imágenes en blanco y negro del artista Michael Jackson. Este emotivo momento se debió a que Luis Miguel había cantado la canción a dúo con el rey del pop. Los residentes en la capital tendrán la oportunidad de revivir esta memorable velada el domingo 18 de febrero en el Coliseo Medplus.