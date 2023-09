En el mes de septiembre se dará una de las peleas de boxeo más importantes de Colombia, King of the ring, y los dos influenciadores serán los protagonistas de la gran pelea, de la cual dieron una rueda de prensa para hacer grabaciones promocionales, en la que sin esperarlo Nicolás Arrieta sacó una cartilla de aprendizaje para niños y le dio una bofetada al influencer más conocido como La Liendra.

Además de esto, la despachada no quedó ahí, pues el creador de contenido rolo fue enfático en que siente “desprecio” por su colega y también lo acusa de estar “embaucando” a sus seguidores por promocionar empresas que captan dinero de manera ilícita.

Este inesperado momento fue capturado y publicado en redes sociales por miles de espectadores y cibernautas que se encontraban dentro de la transmisión, los cuales se sorprendieron con el comportamiento de Nicolás, pues los fanáticos del concurso, no esperaban que los creadores de contenido llegaran a los golpes, días antes de que se diera el inicio oficial de la competencia.

Eso no es novedad por parte de Nicolás Arrieta, pues en ocasiones anteriores se ha ido en contra de otros influencers como su ex amigo y colega Yeferson Cossio y la creadora de contenido Luisa Fernanda W, quien le ganó una tutela por esta acusación.

De la misma manera, el influenciador aseguró que Nicolás Arrieta estaba drogado y por eso le pegó: “Nunca aporta nada, ayer tenía que ir en sano juicio y llegó drogado. Frente a 25.000 personas y diciendo: ‘Que viva el sople, el tusi y la droga’, no, qué estás diciendo, estúpido. Lo de ayer no me representa para nada”.