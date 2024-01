¿Noel Petro, ‘El Burro Mocho’, es pariente del presidente? Uno de ellos lo negó

El reconocido músico cordobés Noel Petro, conocido como 'El Burro Mocho', expresó su sorpresa y humor después de enterarse de la negación de parentesco por parte del presidente de Colombia, Gustavo Petro. El mandatario, al ser cuestionado sobre supuestas relaciones familiares, declaró que Noel Petro no es su familiar, a pesar de haber reconocido anteriormente el parentesco.

La reacción de 'El Burro Mocho' no se hizo esperar, y en una entrevista concedida a Blu Radio, compartió su asombro de una manera peculiar: "Mamá, estoy triunfando, el presidente Petro me negó. Me sorprendí, pero a mí me han pasado tantas cosas". Con su característico humor, Noel Petro comentó sobre la situación inesperada.

El músico, de 90 años, especuló sobre las posibles razones detrás de la negación, sugiriendo que podría estar relacionada con su pasado en el mundo de los toros, actividad que abandonó hace tiempo y que Petro no respalda. Aunque Noel admitió no estar seguro de la causa, destacó su dedicación a la música y su alegría al ver a Petro como presidente.