Paola Turbay denuncia que fue estafada por $500 millones de pesos

Turbay contó que en el 2018 Loaiza en compañía de su esposo la contactaron para proponerle una sociedad. El acuerdo se trataba de que ellos se harían cargo de todos los asuntos administrativos de la marca de la exreina, mientras que ella ponía su imagen, su nombre y todo lo relacionado con el tema de comunicaciones y difusión.

“Ya hace seis, siete años lancé mi línea 24/7 by Paola Turbay, mi línea de cuidado facial, en un modelo de negocios que no funcionó, la compañía que lo comercializaba se quebró y a finales del 2018 yo me vi en la obligación de tomar uno de dos caminos, o era el fin de 24/7 o podría arrancar de nuevo esta marca” manifestó Paola.

Además, agregó la también reconocida presentadora que invirtió una gran cantidad de dinero, su imagen y tiempo en la sociedad:

“Yo invertí 300 millones en este negocio, ponía el derecho a usar la marca, obviamente ponía mi imagen, todo el tema de comunicaciones, ellos se deberían encargar del tema administrativo, financiero y supuestamente ellos también ponían 300 millones de pesos”, contó la exreina.

Según afirmó la empresaria, los problemas empezaron cuando se enteró de que la empresa estaba presentando inconvenientes con los pagos a los empleados y las entregas de los productos a los clientes.

Cuando empezó la pandemia, manifestó la exreina que se percató que el problema continuaba, pues los empleados seguían sin recibir sus pagos, los proveedores de 24/7 tampoco recibían lo que se les debía y, por esta razón, Paola Turbay tomó la decisión en 2021 de abandonar el proyecto.

Se suponía que la exreina recibiría regalías, por lo que ellos ganarían con la marca, pero esto no sucedió, pues Turbay se enteró de que el dinero que se suponía se iba a invertir en dicha marca, estaba siendo desviado por Loaiza y su esposo para el beneficio de los dos.

“Casi 500 millones de pesos eran dineros que supuestamente debían estar destinados a los productos 24/7 y a la comercialización de estos. Pero no solo eso, yo encontré que ellos se pagaban a ellos mismos y pagaban a comercializadores y proveedores que les vendían los envases, los activos, las cajas, ahí me di cuenta de que ellos estaban haciendo todo para su beneficio y les escribí una carta que hasta el sol de hoy no me han respondido”, contó Paola.

La presentadora decidió cerrar las redes sociales de la marca de productos de belleza debido a lo sucedido.

Por ahora, Loaiza y su esposo no se han manifestado frente a las acusaciones de parte de la exreina, que dejó el caso en manos de sus abogados, para que su nombre no se vea afectado por las irregularidades presentadas y el dinero invertido le sea devuelto.