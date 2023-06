$!Papá de Jim Velásquez confesó qué opina de la relación de su hijo con Alina Lozano

“Es la primera vez que me proponen matrimonio... ¿Por qué me haces esto, Jim? ¡Claro que sí!”, afirmó la actriz en medio de lágrimas.

“Ya que estamos al aire, quiero aprovechar este momento para... Alina, amor, crecí viéndote cuando tenía un añito mi mamá me ponía Pedro, el escamoso y desde ese momento supe que eras la mujer de mi vida. Ya lo comprobé y quiero que me acompañes por el resto de mis días. Este anillo lo cargo hace como medio año y quiero aprovechar este momento para pedirte que te cases conmigo”, expresó Jim.

Desde que iniciaron su relación sentimental y la anunciaron en redes sociales, miles de usuarios no han parado de hablar de este nuevo romance público entre Jim Velásquez y Alina Lozano. De hecho, las redes y el mundo de entretenimiento casi explotan luego de que el influencer le pidiera matrimonio a la actriz en un programa de televisión en vivo.

¿Qué dijo el papá de Jim Velásquez sobre la relación?

En una de las recientes entrevistas que hizo Velásquez, en el programa “Bésame”, los periodistas le preguntaron si sus padres aprobaban su relación sentimental con la actriz, y qué habían opinado tras enterarse del matrimonio. La pareja se lleva más de 31 años de diferencia.

El joven aseguró que su padre nunca ha estado en contra de su relación, sin embargo, reveló que le puso una condición, le pidió que fueran a la playa para hacer una gran fiesta.

“Una vez le pedí matrimonio a Alina, yo fui a verme con mis papás, me fui una semana. Apenas me vi con ellos, me dijeron que estábamos locos, pero que querían ir a la playa y que hiciéramos una fiesta bien bacana”, explicó Velásquez.

Sin embargo, se conoció que el matrimonio se realizará en Villa de Leyva, municipio del departamento de Boyacá, aunque se desconoce la fecha de la ceremonia.

Cabe mencionar que la actriz ya había revelado que no conocía a los padres del ‘influencer’, ya que el día en que los iba a presentar, ella no pudo por temas laborales.

“Vamos a ir al pueblo de Jim y voy a hablar directamente con los papás, porque yo todavía no los conozco. Él me dice que son una familia muy bonita y que mis suegros son espectaculares. Tengo muchas ganas de conocerlos”, dijo Lozano.