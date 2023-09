“Pensé en el suicidio”: lo que vivió Ariadna Gutiérrez tras incidente en Miss Universo

La exreina de belleza colombiana Ariadna Gutiérrez, quien representó a su país en el certamen de Miss Universo 2015, ha compartido un relato conmovedor sobre sus luchas internas y el oscuro período que siguió a un inolvidable incidente en el concurso de belleza.

En 2015, durante el certamen de Miss Universo, el presentador Steve Harvey anunció erróneamente a Ariadna Gutiérrez como la ganadora, un momento de euforia que pronto se convirtió en desilusión cuando Harvey corrigió su error, otorgándole a Gutiérrez el título de primera finalista. Este episodio desgarrador la afectó profundamente y la sumió en un estado de depresión.

Recientemente, en una valiente entrevista con el programa ‘Se Dice De Mí’ de Caracol Televisión, Ariadna Gutiérrez reveló que durante ese difícil período llegó a considerar el suicidio. Sus palabras destacan las presiones y desafíos emocionales que a menudo enfrentan las personas en el ojo público. Gutiérrez compartió su experiencia, expresando: “Me encerré, dejé de comer, me deprimí. Tantas cosas que pasaron durante ese momento (...) Yo pensé varias veces en el suicidio, pero siento que la gente que se suicida es muy fuerte, son demasiado valientes porque yo que he estado en ese momento de desesperación, pero yo pensé: no, y mi mamá. Eso duele mucho”.

A pesar de las dificultades, Ariadna Gutiérrez logró superar esta adversidad y ha construido una exitosa carrera en el mundo de la moda. Ha trabajado en campañas publicitarias para importantes marcas internacionales y se ha convertido en un referente en la industria.

Nacida el 25 de diciembre de 1993 en Sincelejo, Sucre, Colombia, Ariadna María Gutiérrez Arévalo, conocida como Ariadna Gutiérrez, es una modelo y presentadora colombiana de ascendencia libanesa. Se destacó al ganar el Concurso Nacional de Belleza en 2014, convirtiéndose en la primera representante de Sucre en lograrlo.

En el concurso Miss Universo 2015, Gutiérrez representó a Colombia y, a pesar de la confusión inicial, fue reconocida como la primera finalista. Desde el año 2019, Ariadna se ha vinculado a Elite Miami, una agencia de modelos con sede en Estados Unidos, abriéndose camino en mercados internacionales.