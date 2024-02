$!“Por fin”: Shaira reaccionó a la condena de Jhonier Leal por el asesinato de Mauricio Leal y su madre

Shaira, artista santandereana, reaccionó ante la condena de Jhonier Leal por el asesinato de Mauricio Leal, y su madre, diciendo: "Por fin".

Después de un proceso judicial prolongado, Jhonier Leal recibió una sentencia de 60 años de prisión por el homicidio, ocurrido el 21 de noviembre de 2021 en La Calera, Cundinamarca.

Este trágico evento conmocionó conmocionó al país, especialmente al mundo del entretenimiento, ya que Mauricio era un estilista reconocido que trabajaba con varios artistas nacionales.

Durante el juicio, que duró más de dos años, se presentaron pruebas que establecieron la culpabilidad de Jhonier Leal en la planificación y ejecución de los asesinatos, incluyendo evidencia forense y análisis de cámaras de seguridad.

A pesar de sus intentos por alterar la escena del crimen, fue encontrado culpable.

Shaira, quien era amiga cercana de Mauricio Leal, expresó su alivio con la sentencia a través de las redes sociales, compartiendo su mensaje junto a una imagen en honor a su amigo fallecido.

La cantante, miembro de Mujeres a la Plancha, siempre sospechó de Jhonier Leal y encontró su actitud durante el funeral muy sospechosa.

“Los que no asistieron al funeral y a la misa no se dieron cuenta del cinismo de este hombre; cuando yo llegue al funeral lo note tan tranquilo, tan relajado, y desde un principio sentí su culpa su mala energía, se me acercó a saludarme y yo no fui capaz ni de mirarlo a los ojos (...) ahora entiendo muchas cosas que Maito me decía, y entiendo por que nunca volvió hablar de ese miserable”, expresó la colombiana en su momento a través de las historias de Instagram cuándo se encontró con el hermano de Mauricio Leal en su funeral.

A pesar de la negativa del acusado y su desafío ante las pruebas presentadas, Shaira considera que la condena es justa y merecida.

Ella ha expresado su indignación hacia Jhonier Leal, llamándolo "maldito" y deseando que pague por sus acciones no solo en la cárcel, sino también en el infierno.

"Es lo que se merece”. “¡Maldito! ojalá no solo te pudras en la cárcel sino también en el infierno, te mereces lo peor, no solo por asesino, sino por cínico, por mal hermano, por mal hijo, Caín te quedó en pañales”, escribió en su momento la artista santandereana de 20 años y luego agregó: “Gracias a Dios! Ya se está haciendo justicia (...) Así podrás descansar en paz”.