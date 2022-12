Doce años después de su lanzamiento, “Waka Waka (This Time For Africa)” de Shakira hizo su debut en la lista Billboard Global Excl. U.S., alcanzado el No. 46 (a la fecha del 3 de diciembre). En Billboard Global 200, debutó en el No. 96.

A menos que hayas estado viviendo bajo una roca, sabrás que la Copa Mundial de la FIFA 2022 se lleva a cabo actualmente en Catar y, como siempre, los fanáticos del fútbol se decantan por una canción o himno que se repetirá durante el evento de fútbol internacional.

La trilingüe “Waka Waka” de la estrella colombiana con la banda sudafricana Freshlyground, que sirvió como la canción oficial de la FIFA en 2010 para el Mundial de Fútbol que se llevó a cabo en Sudáfrica, cautivó a los fans de todo el mundo gracias a su irresistible estilo alegre y optimista impulsado por un ritmo de afro-fusión e influenciado por la soca. Además, es imposible no cantar su contagioso estribillo: “Tsamina mina, eh, eh / Waka waka, eh, eh / Tsamina mina zangalewa / This time for Africa”. En ese entonces, alcanzó el No. 2 en la lista Hot Latin Songs de Billboard y el No. 38 en la Billboard Hot 100.

Shakira interpretó “Waka Waka”, además de un popurrí que incluyó “She Wolf” y “Hips Don’t Lie”, durante la ceremonia de apertura de la Copa del Mundo de 2010. Este año, los fans esperaban que la cantante lanzara una canción para el Mundial, e incluso se diseminaron rumores en línea de que iba a actuar en la ceremonia inaugural. Múltiples medios de comunicación también anunciaron erróneamente una actuación de Shakira.