Productor de Los Simpsons desmiente que la serie vaya a terminar

La afirmación fue grabada el 23 de noviembre en una entrevista para un pódcast del sitio Joe.ie, pero se hizo viral cinco días después por una publicación del diario británico The Guardian titulada “¡Adiós caramba! El compositor de Los Simpson afirma que el espectáculo está “llegando a su fin”.

“No lo sé con certeza, pero he oído que estará en su último año”, dijo Elfman en la entrevista, lo que causó revuelo esta semana. Sin embargo, los rumores fueron desmentidos este jueves 28 de noviembre por Al Jean, productor de la serie hace 21 años. “Estamos agradecidos de que el artículo de The Guardian no es cierto”, escribió.

Creada por el dibujante y escritor Matt Groening, “The Simpsons” es la serie animada de televisión más longeva del mundo que se mantiene al aire.

Comenzó como una sección en un programa de entretenimiento en la cadena estadounidense Fox en 1987, antes de convertirse en un espacio individual de treinta minutos de duración, en diciembre de 1989.