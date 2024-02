¿Qué pasó con las hermanas Dávalos, famosas por aparecer en los cuadernos del 2000?

Las hermanas Dávalos, Mariana y Camila, fueron de las modelos más cotizadas en Colombia en los 2000. En vallas publicitarias, catálogos de ropa, ferias de moda y portadas de revistas y cuadernos estaban ellas, las gemelas de los ojos bonitos.

En la actualidad están un poco alejadas del modelaje y sus vidas se fueron encaminando por otros lados. Aunque las dos comenzaron estudios de Administración de Empresas Ganaderas, nunca terminaron la carrera porque ser modelo les exigía tiempo completo y era lo que les apasionaba desde niñas. Tienen 35 años y viven en Medellín.

Mariana es madre de tres hijos (11, 8 y 3 años) y además es emprendedora: hace poco lanzó su propia marca de vestidos de baño y ropa de playa llamada Uhmana con la que busca que las mujeres sientan libertad frente a los estereotipos. “En este proyecto me acompaña una diseñadora que me apoya en todos los diseños, yo me dejo guiar mucho por lo que visualmente funciona y mis gustos, además Cami me asesora mucho”, dijo.