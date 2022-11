“Sabía que me iban a dar duro”: Peter Manjarrés sobre la portada de Pedro

En cuestión de minutos las redes sociales se llenaron de sarcasmos y memes sobre el aspecto del vallenatero y la destreza del ilustrador que diseñó la portada. No faltaron las comparaciones con la portada de Familia, el disco de J.Balvin o incluso con el Papito de Miguel Bosé.

"Yo sabía que me iban a dar duro, porque ese no es mi estilo”, le contó a El Colombiano.

Entonces, ¿por qué lo hizo?

¿Qué pasó con esa portada?

“Quería llamar la atención con algo, todo lo hice a propósito”.

¿Y le molestaron los comentarios?

“No, para nada, yo quería salirme del contexto porque necesitaba que la gente supiera de Pedro, de este disco. Sabía que me iban a dar duro. Todavía la gente escribe en Twitter diciendo que la portada no le gustó pero la música sí. Esto hizo parte de una gran estrategia”.

¿Cuál fue esa estrategia?

“La portada fue una. Otra fue que hablé del embarazo que nunca hubo, que nacía Pedro, pero era el disco y encajó con que siempre hemos soñado con un hijo varón, yo tengo tres niñas y la otra fue Me vale ver...t, que la gente pensaba que me habían sacado la piedra y nada, por que yo dije que si no les gusta mi carátula a mi me gusta y Me vale ver...t y es el nombre de una canción que ha gustado mucho, esas fueron las tres estrategias”.

¿Y cómo le ha ido entonces con Pedro?

“Estoy muy feliz por la aceptación que ha tenido y los buenos comentarios. Es un reencuentro conmigo mismo, con ese niño soñador de Valledupar. Yo me llamaba Pedro antes de Peter, ya me cambié el nombre, pero por eso Pedro es un homenaje a mi mamá que en estos momentos está padeciendo una enfermedad muy compleja, y ella me dice Pedro”.

Y lo hizo en pandemia...

“Fueron muchos sentimientos encontrados y me tomé el tiempo, duré más de un año grabando este disco, no lo hice con nada de presión, dejé fluir lo que me decía el corazón, le pedí mucho a Dios también porque tengo una gran responsabilidad de hacer vallenato. Lo que soy hoy en día se lo debo al vallenato y la gente me pedía que no abandonara las letras, la poesía que se ha perdido. Me la jugué y el público vallenato en sí, el que le gusta el vallenato y escudriña y saca conclusiones, me ha dado comentarios positivos. Eso me llena de satisfacción”.