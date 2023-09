Los jurados estaban de acuerdo que la carne de su huevo estuvo cruda y además tenía un sabor excesivo a ajo, esto hizo que no cumpliera con las expectativas que todos esperaban de ella. “Es muy elegante todo, la espuma es muy rica, pero el retrogusto que te queda es solo ajo. El sabor es lo que tiene la comida, pero no es el gusto. Y de la comida no puede quedar gusto, porque en un restaurante pasa de plato a plato, sin tener el gusto del plato anterior”, empezó diciendo Chris Carpentier.

MasterChef Celebrity se encuentra en su recta final y durante el último episodio se subió la tensión, Daniela Tapia y Nicolás de Zubiría fueron los protagonistas de un nuevo encontrón, luego de que el chef calificara el plato de la actriz y le hiciera algunas observaciones que no fueron de su agrado. Esta no es la primera vez que la actriz no ha estado conforme con las críticas de los jueces y se justifica por sus preparaciones.

“¿Cómo trabajaste el ajo en esta receta?”, le preguntó Nicolás de Zubiría, a lo que la actriz respondió que: “Señor, lo que pasa es que yo soy criada con mucho ajo, entonces en mi paladar nunca siento mucho ajo”.

“No, no, no. Mira, yo soy ‘ajero’ y me encanta el ajo, pero uno tiene que aprender a trabajar el ajo”, le respondió el chef. A lo que ella refutó que para ella estaba bajo de ajo, esto hizo que el chef se molestará con su respuesta “¡Escucha, ‘mija’, Dios mío! Una manera en la que poder bajarle la potencia es confitándolo”.

Aunque la actriz mostró una actitud muy tranquila frente al jurado, en las entrevistas que les hace en privado se desahogó y sacó la rabia que llevaba dentro, “Lo que me molesta es que, en otras ocasiones, se hace el ciego, con otras personas. Entonces, es como, ok, no me voy a detener ahí, porque me amargo”, dijo Daniela.