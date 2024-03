¿Se le cayó la máscara a Johnny Depp? Fue acusado nuevamente de abuso

“Escucho la señal, estallo en risas. Johnny Depp, cuando dicen ‘corte’, camina hacia mí, y va hacia mí y me apunta con el dedo directo en la cara y yo estaba en un bikini en el suelo, de esta forma. Y viene hacia mí y dice “¿Quién carajo te crees que eres? ¿¡Quién carajo te crees que eres!? ¡Cállate la puta boca! Estoy saliendo aquí tratando de decir mis malditas líneas y me estás desconcentrando. Maldita idiota”, explicó la actriz.

Lola recordó que el director ni siquiera tuvo la sensibilidad de explicarle a Johnny que él le había dado la instrucción de reírse en un momento específico de su monólogo. Además, subrayó lo traumática que fue esta experiencia, ya que era su primer papel en una gran producción de Hollywood. Añadió que fue aún más difícil de sobrellevar debido a que fue Johnny Depp, a quien admiraba tanto, quien la insultó.



“Primer día en el set. No lo conocía. Esta es mi primera película de estudio, sólo había hecho indies hasta entonces. Y la estrella a la que he idolatrado, con la que estoy tan emocionada de trabajar, me reventó en la cara. Lo único que me pasaba por la cabeza era: ‘No llores, no llores, no llores, no llores’”, agregó.



El incidente tuvo consecuencias negativas para Glaudini. Después de que Depp le gritara frente a todos, la actriz fue marginada por todos en el set durante aproximadamente cinco o seis horas, lo que la llevó a refugiarse en su tráiler y llorar.



No es la primera vez que lo acusan de abuso

El actor norteamericano Johnny Depp y la actriz y modelo Amber Heard se casaron en 2015 y se divorciaron en 2017. Durante el proceso de separación, Heard afirmó en múltiples entrevistas que había sufrido abusos por parte de Depp, acusaciones que el renombrado actor no sólo negó, sino que también presentó una demanda por difamación contra su ex mujer a principios de 2022, luego de que fuera publicada una columna de opinión escrita por ella en el diario The Washington Post en 2018.



La disputa legal entre ambos actores de Hollywood llevada a cabo durante meses en tribunal de Fairfaix (Virginia) acaparó los medios de comunicación y las redes sociales, convirtiéndose en un verdadero escándalo y en uno de los procesos judiciales más mediáticos de la historia de la farándula.



En una deliberación unánime, las siete personas del jurado decidieron que las afirmaciones de Heard sobre violencia doméstica eran falsas y que había difamado a Depp, obligándola a pagar a su ex esposo 15 millones de dólares, mientras que el tribunal definió que él deberá abonarle a ella dos millones por considerar que Depp la difamó en una ocasión a ella.