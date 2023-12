Selena Gómez confiesa quién es su nuevo amor

La colaboración entre Benny Blanco y Selena Gómez comenzó en 2015, cuando produjo "Same Old Love", un éxito que le valió a la artista un triple disco de platino. A lo largo de los años, su relación no solo se limitó a lo profesional, sino que también los conectó a través de experiencias personales, incluida la dinámica entre Selena y su ex pareja, Justin Bieber, a quien Benny también había producido éxitos.

Después del final de la relación entre Justin y Selena en 2017, la conexión entre Gómez y Blanco se fortaleció. En 2019, colaboraron en "I Can’t Get Enough", revelando una evidente química en el video musical. Aunque mantuvieron su romance en privado, Selena Gómez finalmente compartió la noticia en diciembre de 2023, revelando que llevan seis meses como pareja.

