Shakira y Alejandro Sanz compartieron juntos en una peluquería, ¿nuevo look?

Shakira y Alejandro Sanz han renovado su sólida amistad, y esta vez con un cambio de imagen incluido. Ahora que ambos cantantes están compartiendo más tiempo juntos en Miami, las salidas y momentos compartidos son más habituales. Una prueba reciente de esto fue su cita en la estética, donde la colombiana animó a su mejor amigo a hacerse un cambio de look.

Parte del proceso quedó grabada en algunos videos que Shakira compartió con sus fans en las redes sociales. "Así sí da gusto ir a la pelu", expresa ella mientras le aplican champú, para después tomar la mano de su amigo y descubrir su identidad. Un poco tímido, pero dejándose consentir, Sanz también pasa por el lavado del cabello. "Me ha cambiado el look. Es que le gusta jugar con mis looks", dijo ante la cámara. "Soy su muñequito y me cambia cositas", agregó entre risas.

Shakira se mostró segura de lo que hacía, por lo que trató de calmar al artista. “Te tienes que dejar guiar por mí, soy tu asesora. Te va a encantar”, expresó la barranquillera a su amigo. Posteriormente, la cantante agregó y le aclaró a los fans del español: “Cualquier reclamación me la tienen que hacer a mí”.