$!“Siempre me rompen el corazón”: Ángela Aguilar

Ángela Aguilar lleva la música y el talento en sus venas. Y no es para menos, viene de una familia de artistas, pues su abuelo es la leyenda Antonio Aguilar y su papá Pepe Aguilar, dos reconocidos cantantes mexicanos que conquistaron corazones a nivel mundial.

Su voz fuerte, dulce, aguda y afinada es una pequeña muestra de lo mucho que se ha preparado desde niña para hoy en día tener muchas de sus canciones entre la lista de las más escuchadas.

Su rostro angelical y su amplia sonrisa la han catapultado como una de las artistas más talentosas y jóvenes de la música regional. Con éxitos como ‘Qué agonía’ y ‘Paloma negra’ arranca este 2024 con el lanzamiento de su álbum ‘Bolero’, una mezcla de amor y despecho que, dice ella, representa a cualquier mujer.

Q’HUBO tuvo la oportunidad de entrevistarla en su primera visita a Colombia, en donde nos contó sobre su niñez, sus gustos, cómo fue el trabajo detrás de este álbum, que tiene nueve canciones, y cómo está del corazón.

“Estoy contenta. Estoy feliz, esta es mi primera vez en Colombia, entonces estoy muy emocionada”, arrancó diciéndonos Ángela.

Hablando de Colombia, ¿qué es lo que más te ha gustado de nuestro país?

Su gente, todos son muy amables y cálidos. Me han recibido con mucho amor, ustedes son muy amigables y eso me ha gustado mucho. Tengo muchos amigos colombianos, entonces eso me tiene contenta de estar acá.

¿Y la comida?

No he tenido la oportunidad de probar la comida, pero es algo que debo hacer en este tiempo que esté aquí. Esta mañana desayuné arroz con fríjoles, plátano, todo revuelto, aquí le llaman ‘calentado paisa’, y estuvo delicioso.

Hablando de ‘Bolero’, ¿qué es lo más increíble de este álbum?

¡Híjole! Yo creo que para mí lo más bonito ha sido poder traer a las nuevas generaciones esta música que ya casi no se escucha, también el poder de interpretarlas como mujer, porque no se acostumbra. Entonces estoy muy emocionada porque sé que esta música va a durar para siempre.

¿Cuál es la canción de ‘Bolero’ que te hace llorar?

Hay una canción que se llama ‘Piensa en mí’. Yo me acuerdo que yo lloraba con esa canción porque me rompieron el corazón, siempre me lo rompen, es como si llevara un letrero que diga: ‘¡ven, rómpeme el corazón por favor!’ (dice entre risas).

¿Una canción para dedicar?

Si encontraste al hombre de tu vida, hay una canción que se llama ‘Toda una vida’ y dice que toda una vida estaría contigo. Luego, si todavía no encuentran a alguien, ‘Luna Lunera’.

‘Qué agonía’ ha sido un éxito total, está entre las más escuchadas a nivel mundial

‘Qué agonía’ es una canción que se volvió como este nuevo himno para los dolidos, para los que no dimos lo suficiente en una relación. Yo creo que eso nos suele pasar a todos, que quisimos haber hecho algo diferente, que le queremos pedir perdón a alguien que terminó siendo el amor de nuestra vida, pero ya no, no funcionó, y eso es ‘Qué agonía’. Componerla me dio mucho orgullo, porque fue durante un dolor de corazón, y el cantarla con Yuridia más orgullo todavía, y el ganarnos este premio de canción del año ha sido increíble.

¿Cómo está tu corazón?

Estoy bien. Estoy feliz. Fíjate que canto los boleros con mucho sentimiento, como si me acabaran de romper el corazón, pero es que así toca. Ahora, estoy tranquila y con mi corazón estable.

Un consejo que te haya dado tu papá, Pepe Aguilar...

Mi papá siempre me dice que haga cosas genuinamente, que si yo no hago las cosas y no soy real la gente se va a dar cuenta, y sí, si yo hago algo es porque mi corazón me dice que lo tengo que hacer, especialmente en la música, que es algo que está tan profundo en el corazón, por eso es muy importante ser honesta.

Una enseñanza de tu abuelo

Mi abuelo murió cuando yo estaba muy chiquita, pero él siempre decía que un año que le dediques a tu carrera te va a dar cinco de regreso y yo creo que eso es completamente cierto. Mucha disciplina y entrega en lo que te propongas, siempre te trae éxito.