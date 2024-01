¿Sofía Vergara se operó para la serie de Griselda? Reveló como fue su transformación

Si de colombianos exitosos hablamos, el nombre de Sofía Vergara es de los que encabeza la lista, no en vano en el 2014 Forbes la puso en el puesto 32 de las 100 mujeres más poderosas del mundo; entre 2013 y 2020 fue de las actrices mejor pagadas del planeta, en 2015 le hicieron su estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood y su personaje de Gloria Delgado Pritchett, en la serie ‘Modern family’, la catapultó como actriz de comedia.

Pese a todo eso, a sus 51 años la barranquillera sintió que su carrera merecía subir a otro nivel y como resultado nació la serie ‘Griselda’.

Esta serie de Netflix es producida por ella misma para poder demostrarle su público que tiene más capacidad actoral: “Me tocó producir ‘Griselda’ porque quería un personaje así y no me lo estaba dando nadie, como la gente me conoce por comedia no quería esperarme a que me dieran la oportunidad de hacer un drama”, comentó.

Hizo el personaje de la narcotraficante fundadora del Cartel de Medellín y le metió alma, corazón y vida. Tanto así que aún reconociendo que sus senos han sido importantes para su éxito (“mis tetas me abrieron todas las puertas”), no se quita el mérito de trabajadora incansable y por eso en esta serie se desprendió de la imagen de latina sexy, usando un brasier que le aplastaba su pecho, una especie de faja en las caderas y hasta cree que se dañó la espalda de por vida porque por seis meses caminó jorobada para las grabaciones.

La historia es prometedora por el drama que encierra y se espera una súper actuación de ‘La Toti’, porque a la Viuda Negra ya la han personificado otras actrices como Catherine Zeta Jones. Desde ya puede conocer si la colombiana llena las expectativas del público.

