¿Y La Liendra? El influenciador llegó con una excursión a la cordillera de Los Andes

Luego de embarcarse en esta travesía, Dani Duke, la novia de La Liendra, no ocultó su preocupación porque no ha logrado comunicación con él desde que inició el viaje. Sin embargo, pidió no alarmarse debido a que la zona que está recorriendo no cuenta con buena señal de comunicación.

“Les cuento que aún no he podido hablar con Mauricio, pero no se me preocupen, he leído noticias súper amarillistas como que: ‘Mauricio está desaparecido en la cordillera de los Andes’ y la gente se preocupa porque no se contextualiza”, dijo.

La excursión del grupo en la que va el creador del contenido hacia el lugar donde se estrelló el avión empezó el pasado viernes 26 de enero y finalizará este lunes 29 de enero. “Mandémosle la mejor energía, mandémosle fuerzas para que pueda lograr esa expedición y lo logre súper bien y que tenga la mejor experiencia del planeta”, agregó Dany Duke.

También manifestó que una de sus mayores preocupaciones es que este reto requiere un muy buen estado físico, y Mauricio “no es una persona que haga ejercicio todos los días”, dijo. “Eso es en lo que más pienso, no tanto en que esté perdido”, agregó Dany.

La sociedad de la nieve narra la odisea que vivió un equipo de rugby uruguayo cuando el avión en el que viajaban se estrelló en la cordillera de los Andes en 1972, cuando viajaba de Montevideo rumbo a Santiago de Chile con 45 personas abordo, De la montaña, solo 16 de los sobrevivientes del accidente saldrían con vida.

Con información de El Colombiano*