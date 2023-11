La recordada actriz de 'Padres e Hijos' mostró a su gato Da Vinci interactuando cariñosamente con Neruda, a quien atribuye la reencarnación del espíritu de Frida. Entre lágrimas, compartió: "Es como si Frida hubiera encontrado un nuevo hogar en el cuerpo de Neruda. Últimamente, Neruda ha adoptado actitudes que eran características de Frida. Él no solía prestarle atención al gato, les juro que no, pero ahora no se despegan. Es como ver a Frida presente. Los animales son increíbles".

Con profunda emoción, Lina Tejeiro considera que las acciones de Neruda, como lamer al gato o permitirle hacer lo mismo, son señales de que el espíritu de Frida permanece con ella, nunca la abandona. "Un poco diferente... pero volviste", escribió la artista en su conmovedora publicación, mostrando así la conexión especial que siente con la esencia de su querida mascota.

Con información de Q'hubo Medellín.