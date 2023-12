Video: ‘Epa Colombia’ mostró por primera vez a su bebé

La conocida influencer ‘Epa Colombia’, volvió a acaparar la atención en las redes sociales al compartir la primera fotografía del rostro de su hija a través de una ecografía 3D de su bebé aún en gestación.

Por medio de un video publicado en su cuenta de Instagram, ‘Epa Colombia’, acompañada de su pareja Karol Samantha, mostró la ecografía y compartió un emotivo mensaje sobre el amor que siente por su hija. “Les presento el amor más grande que Dios me dio, la amo como a nadie he amado, la espero con ansias. Llenaste mis vacíos, me curaste el alma”, expresó la influencer en la descripción del video, dejando ver la emoción y la felicidad que experimenta en esta nueva etapa de su vida.

‘Epa Colombia’ ha mantenido un perfil bajo durante su embarazo, optando por mantener la privacidad junto a su novia, con quien decidió someterse a un proceso de inseminación artificial y concebir a su hija, quien llevará el nombre de Dafne Samara.

Ante las dudas de algunos seguidores sobre el tiempo de embarazo, ‘Epa Colombia’ respondió en sus historias de Instagram: “Cinco meses, pero ha sido muy difícil. Me han dicho que soy súper quejumbrosa, blandengue, débil. Eso es muy difícil. Ya está que me sale barriga, la piel se me estiró, había estado súper agotada, no había querido caminar, me cansaba en la esquina. Ya me está saliendo barriga y tú no lo creías”, dijo.

La empresaria también abordó el tema de su experiencia durante el embarazo por inseminación artificial: “Como no fue normal, sino que fue inseminación in vitro. Por los medicamentos se me cayó el cabello, se me brotó mucho la cara, todavía la tengo muy brotada, el estado de ánimo ha estado así (caído). Pero bien, he sido fuerte”, culminó.