$!Video | Escándalo con la ganadora del certamen Miss Venezuela: “Es inaceptable”

Las críticas no se hicieron esperar y las redes se llenaron de comentarios de indignación. “Esto se salió de control”, “Yo no veo más Miss Universo ni Miss Venezuela”, “No tiene sentido”, “Inaceptable”, “No me parece”, “No le queda el título de Miss”, “Nunca un Miss Venezuela me había dolido tanto”, expresaron algunos.

Como suele ocurrir después de los certámenes de belleza, las opiniones se mostraron de lo más divididas ante el hecho de que la elegida sea madre. Fueron muchos también quienes apoyaron este paso transgresor que abre el abanico de posibilidades y oportunidades.