Video | “Está muy lleno de hematomas”: habló la mamá de periodista de Caracol que sufrió grave accidente

“El esternocleidomastoideo está muy afectado, está muy lleno de hematomas. Por esa razón, el lado izquierdo de ella, lo que es cuello, quijada, garganta, pecho, el estómago, el brazo izquierdo está muy inmóvil. El dolor es cada día peor. Dijo el médico que eso era así porque la recuperación era muy lenta de todos los músculos que se afectaron”, aseguró al medio citado anteriormente.

Por su parte, la madre de la locutora también se refirió a la plataforma con la que estaba vinculada el conductor de moto que dejó abandonada a su hija.

“Nos hizo una llamada, pero que se hubieran hecho presentes, en ningún momento. Ellos dijeron que se iban a presentar, que iban a estar pendientes de todos los gastos de la clínica, pero a nosotros nos afecta muchísimo porque ¿quién va a pagar incapacidades? ¿Quién va a hacer tratamientos, terapias? Esto se nos va muy largo. Y además de los daños ocasionados en el accidente, toda la pérdida que ella tuvo material también. Ella tuvo pérdidas materiales, de trabajo, tenía mucho trabajo el fin de semana, lo que le seguía este mes”.

De igual manera, la madre de Laura Sarmiento expresó su agradecimiento al taxista que brindó ayuda a su hija, a quien la ambulancia estuvo a punto de no trasladar al hospital debido a la falta de un seguro que cubriera el accidente.

“El día de ayer (domingo) llegaron dos funcionarias de la administración de la clínica a decirnos que ellas se iban a tomar los papeles del SOAT del señor. Yo les dije ‘por favor, no lo impliquen a él, porque los realmente implicados son los de la moto de la plataforma”’. ¿Qué pasa en este momento? Se van a coger de esa póliza de una persona que nos ayudó, que si no es por él, no la hubieran trasladado. ¿Qué pasa? Estas señoritas dicen que se van a coger de esa póliza para pagarse en parte de unos gastos y que la otra parte la aplicación. Yo no estoy de acuerdo. La persona que debe realmente responder son los de la plataforma, los que hicieron que pasáramos tan terrible hasta el día de hoy”, contó.