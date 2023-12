Afortunadamente, la situación no derivó en consecuencias graves, quedando limitada a un simple susto. A pesar de la sensación de miedo experimentada en el momento del incidente, la creadora de contenido inicialmente percibió el impacto como un simple golpe en la cara. No obstante, al revisar detenidamente el material grabado, se percató de la gravedad del encuentro.

"En realidad, no me di cuenta de que el pico ingresó por completo en mi ojo. Pensé que solo me golpeó en el costado de la cara hasta que volví a visualizar el video, y estoy traumatizada; literalmente, me siento mal", compartió a través de su cuenta de TikTok, identificada como @jadesarah99.