Video | Johana Velandia reveló la razón por la que no le agrada Martha Bolaños

En la noche del domingo 25 de febrero se llevó a cabo la segunda ronda de eliminación de La Casa de los Famosos. Durante el encuentro hubo una discusión entre Martha y Diana Ángel que dejó en evidencia la complicada relación que tienen La Segura y Karen Sevillano con Omar Murillo y Martha Bolaños, pues en ese momento Martha y Omar aseguraron que La Segura y Karen debían estar nominadas.

En la discusión también estuvo presente Johana, quien al escuchar las declaraciones de los demás nominados le contó al resto del equipo infierno lo que había pasado. Debido a las declaraciones de Martha, Johana le aseguró a Q’HUBO que la actriz no se muestra como realmente es.

“Todo el mundo me está juzgando, como si esto hubiese pasado desde siempre y no el roce fue ayer (domingo), porque antes Marta estaba ahí, pero a mí no me afectaba para nada su presencia en la casa, ni me afectaban ni me incomodaba, pero tampoco éramos amiguis, entonces ayer cuando tuvimos un roce y descubrí cómo era ella, como pensaba y que manifestaba una cosa y hacía otra, entonces ya como que dije: ‘ve esta vieja es profesa algo y es otra’”, comentó Johana.

Debido a esto, fue que la humorista tomó la decisión de nominar nuevamente a la actriz cuando estaba a punto de dejar el reality, pues quería que “sufriera otro poquito”. Y añadió que no cree que tenga una amistad o relación con ella por fuera del reality, pues solo quiere compartir con las personas que compartió y tuvo un “match”.

Además, contó que no fue la única con la que tuvo un conflicto, ya que con Isabella, Mafe y José Miel también hubo momentos de tensión, sin embargo, ella afirma que “eso ya se solucionó”.

Por último, contó que se llevó muy bien con Culotauro porque él también es humorista. A pesar de esto, espera que cualquiera de sus compañeros del team Infierno gane la competencia, ya que con todos ellos tuvo buena afinidad.