Video | Shakira se destapó y reveló algo muy personal de Gerard Piqué

En la antesala del lanzamiento de su tan esperado álbum “Las mujeres no lloran”, la mundialmente reconocida cantante Shakira ha abierto su corazón en una entrevista exclusiva con el periódico The Sunday Times. La estrella colombiana, conocida por su pasión y talento en el escenario, no solo ha adelantado detalles sobre su nuevo disco, sino que también ha compartido aspectos íntimos de su vida personal, incluida su relación con el futbolista Gerard Piqué.

En un giro sorprendente, Shakira ha abordado públicamente su relación con Piqué, revelando detalles sobre los sacrificios que hizo por amor durante los 11 años que estuvieron juntos. La cantante confesó haber puesto en pausa su carrera para apoyar la carrera futbolística de Piqué, priorizando así su vida familiar sobre todo lo demás. “Por mucho tiempo puse mi carrera en espera para estar cerca de Gerard y así pudiera jugar al fútbol”, afirmó Shakira en la entrevista.

La estrella pop, madre de dos hijos, Milan y Sasha, destacó la importancia de la familia en su vida y el sacrificio que implicó su relación con Piqué. “Hubo mucho sacrificio por amor”, admitió la artista mientras reflexionaba sobre los desafíos que enfrentó durante su tiempo juntos.

La separación de Shakira y Piqué, anunciada hace casi dos años, marcó un punto de inflexión en la vida de la cantante. Desde entonces, Shakira ha utilizado su música como una forma de sanar y expresar sus emociones. Su próximo álbum, “Las mujeres no lloran”, promete ser una colección de éxitos pasados y nuevas creaciones, incluida una colaboración muy esperada con el famoso Dj argentino Bizarrap.

Con una renovada energía y una determinación indomable, Shakira se prepara para compartir con sus seguidores su mejor versión hasta la fecha. Su sinceridad y valentía al hablar sobre su vida personal demuestran una vez más por qué es una de las artistas más queridas y respetadas de la industria musical internacional.

El lanzamiento de “Las mujeres no lloran” el 22 de marzo marca un nuevo capítulo en la carrera de Shakira, quien continúa inspirando a millones de personas en todo el mundo con su talento y su autenticidad inigualable.

