Sexólogas en vez de striptease para la despedida de soltera

Actualmente, la moda en despedidas de solteras es contratar a sexólogas para que en la reunión con la novia y sus amigas enseñen sus secretos. Atrás quedó el galán que sale del pastel y hace striptease.

Quién mejor que una sexóloga para ponerle picante a la despedida de soltera. (Foto: Colprensa, El País/VANGUARDIA LIBERAL)

Hace cincuenta años las mujeres llegaban vírgenes al matrimonio. Era una obligación. Hace treinta años muchas traían experiencia previa a su noche de bodas. Y ahora, vaya paradoja, son muy pocas las que encuentran alguna novedad sexual al cambiar de estado civil.

Es por esto que un nuevo servicio está tomado auge en las despedidas de soltera: la sexóloga a domicilio.

En una sesión con una sexóloga profesional, la idea es vivir una experiencia diferente por medio de una charla donde se brinden claves sobre la comunicación en la pareja y se traten temas como la estabilidad, la innovación, cómo evitar la monotonía, lo importante de incentivar las fantasías sexuales, la posibilidad de vincular juguetes para darle un toque picante, lo vital de erotizar la relación y la forma de destacar la sensualidad en la mujer.

Normalmente la experta ofrece primero un monólogo donde el objetivo es romper el hielo y entablar una relación con su audiencia que suele ser de entre quince y veinte invitadas. Posteriormente se abre una ronda de preguntas y respuestas y se finaliza con la explicación de un kit de juguetes sexuales para encender la pasión.

Esta nueva alternativa de entretenimiento prenupcial que hace poco inició en Colombia, ya lleva un largo recorrido en países como Estados Unidos, Argentina, Francia y España, donde las sexólogas tienen sus agendas copadas, fruto también de una buena publicidad a través de sus páginas web.

La sexóloga Liliana Arias Castillo, médico especializada en medicina familiar y sexóloga clínica, profesora titular de medicina de la Universidad del Valle, cuenta que inició este tipo de servicios debido a la insistencia de varios de sus pacientes y amigos, que le pedían una asesoría más detallada.

El dato que proporciona Arias es revelador: es tanta la ignorancia y falta de respeto que la mujer tiene hacia su propio cuerpo y su sexualidad, que el 36% de sus pacientes jamás había visto sus genitales.

Para la recién casada Laura Caicedo, quien fue sorprendida por sus amigas con una sexóloga como invitada especial en su despedida, la experiencia le permitió ver que se puede ser atrevido y novedoso aún después de cinco años de relación.

“Hace dos años nos fuimos a vivir juntos y siempre nos hemos entendido muy bien. Sin embargo, tenía dudas sobre cómo iban a cambiar las cosas entre nosotros después de la boda, es decir, no iba a haber ninguna novedad, y me asustaba caer en la rutina”.

Después de su fiesta, la percepción sobre su vida sexual tomó un nuevo rumbo. “La sexóloga me hizo ver que tendría una misma pareja para toda la vida y por eso era necesario estar constantemente renovándonos, para no aburrirnos de nosotros mismos. Honestamente tenía muchos interrogantes sobre cosas que nunca me había atrevido a hacer por desconocimiento y esa fue la oportunidad perfecta para aclararlas y comprender que la idea es disfrutar, aún haciendo cosas que no acostumbraba”, agrega Caicedo.

La psicóloga sexóloga Ana Cristina Mallarino explica que las parejas que llevan mucho tiempo corren el peligro de caer en la monotonía, archi enemiga de la estabilidad. “Después de la etapa de enamoramiento muchos rutinizan su vida sexual, haciéndolo a la misma hora, en la misma cama y en la misma posición. Con la rutina, dejan de tener relaciones, les empieza a dar pereza, pierden el deseo, dejan de comunicarse y respetarse, entra la desconfianza y generalmente viene la infidelidad”.

Según Mallarino, “aún hay muchos miedos al hablar de sexualidad femenina, porque no nos han educado para hacerlo. Anteriormente la sexualidad estaba asociada con la reproducción y nada más. Muchas tienen dudas y miedos, sobre todo en cuanto al sexo oral y anal. La idea de lo que sale del cuerpo les crea cierta repulsión, las alternativas distintas se han considerado como algo sucio y tienen muchas connotaciones negativas”.

Esta nueva alternativa es una forma de desmitificar leyendas y tabúes que durante décadas han impedido que la mujer disfrute plenamente de su sexualidad, para que explore, sin complejos, su curiosidad y sus anhelos más íntimos.

¿Dónde están los juguetes?

Los juguetes sexuales son una alternativa didáctica muy útil para las parejas que quieren optimizar su experiencia sexual.

La trilogía de libros ‘Cincuenta sombras de Grey’ y posterior película dio un fuerte impulso a la industria de juguetes. Por ejemplo las ventas de las bolas de placer, utilizadas por la protagonista se dispararon más del 500%, al igual que las esposas y las fustas.

También las cadenas, las máscaras y los expansores anales han empezado a figurar entre lo más vendido. En los ‘sex shop’ los accesorios que más demanda tienen son los geles retardantes y multiorgásmicos, las feromonas, los consoladores y vibradores, y la lencería erótica y comestible.

Sin pelos en la lengua. Cómodos al hablar

Según la sexóloga clínica Liliana Arias Castillo, al hablar de sexo influyen factores como las creencias, la religión, la formación, el entorno, entre otros.

Sin embargo, en Colombia los vallecaucanos junto con los habitantes de la Costa Atlántica son mucho más abiertos para hablar sobre sexo, que los residentes de departamentos como Antioquia, Cundinamarca, Santander, Boyacá y Nariño. Además, los jóvenes son mucho más propensos y se sienten más cómodos al hablar y probar nuevas experiencias.

Lo que ellos no saben. Y ellas quieren que sepan

Los expertos también recomiendan que los hombres consulten, ya que aunque ellos se consideren más confiados y seguros frente a sus prácticas sexuales, muchos se encuentran también desinformados.

“Los hombres se creen muy experimentados solo por tener relaciones sexuales pero no saben que son muchas las esposas insatisfechas. Para ellos el sexo consiste en erección, penetración y eyaculación, mientras que la mujer necesita de juego previo, caricias, mimos y todo lo demás”, explica Ana Cristina Mallarino.

Después de la boda también se aconseja asistir en pareja para mantener viva la llama de la pasión.

¡Qué comience la fiesta!

El adiós a la soltería es una ocasión para celebrarla por todo lo alto. Además de una divertida charla con una sexóloga profesional, que ofrezca claves sobre nuevas formas de seducir a la pareja a través de los olores, sabores o artículos eróticos, también se puede contratar una limusina para hacer un recorrido de lujo por varios bares de la ciudad. Para las más esotéricas, se recomienda invitar una astróloga que hable sobre compatibilidad.