Hello, good stuff! 3 in 1 face mist de essence. ¡No espere para aplicarlo por todo su rostro! Con extracto natural de sandía y aroma afrutado, fijará su maquillaje mientras hidrata y refresca la piel.

El gran cierre

This is me. lipstick de essence, no puede faltar lo mejor de los básicos de maquillaje. Deja una gran cobertura. Su fórmula y textura semimate se funden suavemente con la piel de los labios dejando una sensación aterciopelada.

Ahora, si ama el brillo y lucir unos labios voluminosos, Volumizing tint & glow lip booster de Catrice, con su tono rosado metálico y textura brillante, rellena los labios, realzando su belleza natural. Además, gracias a su fórmula vegana con mentol refrescante reacciona al pH de la piel de los labios, brindándole un aspecto único.