$!¡Llegó la Cuaresma! Dos platos sin carne para disfrutar esta temporada

La Iglesia Católica instruye a sus integrantes a abstenerse de comer carne el miércoles de ceniza y los viernes durante la Cuaresma, ya que es una temporada de penitencia y renovación que conduce a la Pascua.

La práctica de renunciar a la carne data de la primera conformación de la iglesia, cuando la carne se consideraba un lujo y se suponía que era un acto de autodisciplina.

Pero en un sentido religioso, la idea de no comer carne está relacionada con la muerte de Jesús: la carne se eligió como sacrificio porque era un alimento de celebración.

Durante siglos, los católicos estaban obligados a abstenerse de comer carne los viernes, el día en que Cristo fue crucificado y el quinto día de la creación cuando Dios hizo a los animales. Luego, en 1966, el Concilio Vaticano II fue más flexible con esta ley hasta el punto en que los católicos quedaron virtualmente libres de la obligación.

De todas maneras, muchos cristianos hacen la abstinencia de carne los viernes como un sacrificio porque creen que el Viernes Santo, ya que Jesús sacrificó su carne por la humanidad.

Por supuesto, eso no significa que no pueda comer comidas deliciosas solo por el hecho de que no lleven carne. El chef Alejandro Cuellar le ofrece dos recetas para disfrutar durante esta cuaresma que comienza hoy, 22 de febrero y va hasta el jueves 6 de abril: