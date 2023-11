En la noche de este martes en Brasil, se dio a conocer la lista definitiva de los Latin America's 50 Best Restaurants 2023, la lista más importante que presenta a los mejores restaurantes del año en América Latina.

En esa oportunidad, un restaurante colombiano logró el segundo lugar, tan sólo superado por Maido de Lima (Perú), superando la alta gama de restaurantes de metrópolis como Buenos Aires (Argentina), Sao Paulo (Brasil) Santiago de Chile, Ciudad de México y Quito (Ecuador), entre otros.

El primer lugar, casi sin discusión, fuer para Maido, el restaurante contemporáneo de alta gama ubicado en el sector de Miraflores, en la capital del Perú, donde se ofrece una gastronomía local con una interesante influencia japonesa.

Le interesa: El lado oscuro del matrimonio de Alina Lozano y Jim Velásquez: protagonizan una acalorada discusión

El Chato, ubicado en Bogotá, logró el segundo lugar, que hace tan sólo algunos meses fue seleccionado en el puesto 33 de la lista de los mejores del mundo, siendo una propuesta del chef colombiano Álvaro Clavijo, siendo fiel al concepto de trabajar con base en ingredientes locales colombianos y a partir de ahí construir un menú.

50 Best es resultado de los votos de un jurado compuesto por expertos, que elige sus restaurantes favoritos del último año. Es un panel del mercado gastronómico global, repartidos en 27 regiones distribuidas entre los cinco continentes y con 40 votantes por cada una.

En cuanto al perfil de los votantes, un 34% son cocineros y hosteleros; un 33% son periodistas y escritores gastronómicos y un 33% son gastrónomos especializados. Al menos un 25% de los panelistas (votantes) de cada área geográfica cambia cada año. Desde 2019, el 50% de los votantes son mujeres y el 50% son hombres.

En el 2017 Álvaro Clavijo creó El Chato ubicado en la zona G de Bogotá, su proyecto más importante, con el que seis años después de su apertura, ha logrado grandes premios a nivel internacional; en el 2018 debutó en el puesto 21 de los 'Latin America´s 50 Best Restaurants' en el 2019 y 2020 fue premiado como el 7° mejor restaurante de Latinoamérica y en el 2022 fue calificado como el 5° mejor de la región.

En el 2022 ocupó el puesto 83 en estos galardones 'The World’s 50 Best Restaurants'. A nivel personal, en el 2022 ocupó el lugar número 86, entre los chefs más destacados del mundo de la gastronomía 'The Best Chef Awards', estos prestigiosos galardones son conocidos como los Premio Nobel de la cocina y reconocen a los 100 mejores cocineros a nivel internacional.