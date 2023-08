La búsqueda del despertar perfecto ha sido un tópico de interés desde tiempos ancestrales. Tradiciones como “el madrugador caza mejor” o “al que madruga, Dios lo ayuda” han llevado a pensar que madrugar podría ser el secreto para una vida más productiva y saludable. Sin embargo, ¿hay realmente una “mejor” hora para despertarse? La respuesta, aunque no es única, puede sorprenderte.

Además: ¿Cuántas calorías pierde cuando tiene relaciones sexuales? Todo depende de la duración e intensidad

Para comenzar, es esencial entender nuestro reloj biológico interno o ritmo circadiano. Este reloj determina cuándo nos sentimos despiertos y cuándo sentimos sueño. La luz es uno de los factores más influyentes, pues al amanecer, nuestro cuerpo comienza a liberar cortisol, una hormona que nos ayuda a despertar. Por la noche, la melatonina entra en juego para ayudarnos a dormir.

Hay que tener en cuenta que la vida en la Tierra está adaptada a la rotación del planeta. Los seres vivos, incluyendo a los humanos, responden a un reloj biológico interno que ayuda a adaptar y sincronizar los ritmos biológicos en ciclos de 24 horas.

Según estudios publicados en revistas científicas como Sleep Medicine Reviews, aunque existe una variabilidad individual, para la mayoría de las personas, el pico de alerta ocurre alrededor de las 10:00 a.m., lo que sugiere que levantarse entre las 6:00 a.m. y 7:00 a.m. podría ser ideal para aprovechar este estado de alerta.