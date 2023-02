$!Día Mundial contra el Cáncer: Mitos y realidades sobre la enfermedad

Mitos

1. La satanización que se le hizo a la vacuna del VPH (Virus del Papiloma Humano). Diego Gómez Abreo, médico oncólogo Clínico aclara que la vacuna del VPH disminuye el riesgo de que aparezca.

2. Se habla del uso de desodorantes y de algunos elementos químicos en productos cosméticos, “pero realmente no hay una evidencia clara que demuestra que eso fomenta o no la aparición de un cáncer”, dice el experto consultado por Vanguardia, quien señala que el origen de cáncer es multifactorial y no puede echarle la culpa como tal a un solo agente.

3. Todos los cánceres son hereditarios. Se ha comprobado que solo el 5 % de los casos está relacionado con la historia individual de cada paciente y su familia. El otro 95 % está relacionado con los hábitos y estilos de vida de los pacientes.