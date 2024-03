$!Día Mundial de la Obesidad: Los principales mitos y realidades sobre esta enfermedad

Se trata de la acumulación anormal o excesiva de grasa que no solo afecta la apariencia física, sino que también está estrechamente relacionada con una serie de enfermedades crónicas.

Para tener en cuenta

Mito: “comer durante la noche engorda”.

Verdad: no importa en qué momento del día se come, sino qué y cuánto se come, así como la actividad física que se haga. Los anteriores factores determinan si se gana, mantiene o pierde peso. En este sentido, se recomienda evitar el consumo de grasas, azúcar, alimentos industrializados y “comidas rápidas”, mantenerse hidratado y realizar al menos 30 minutos de actividad física diaria.