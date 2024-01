$!Estos son los siete propósitos de Año Nuevo para mejorar la salud del corazón

“Los propósitos comunes, de esta temporada, a menudo se reducen a mejorar la salud del corazón, incluso si esa no es necesariamente su intención inicial”, dice la cardióloga intervencionista Leslie Cho, MD.

Están capacitados para detectar y controlar problemas de salud, incluidas enfermedades crónicas como las enfermedades cardiacas, que no siempre vienen acompañadas de síntomas visibles. Durante un examen físico, harán un seguimiento de los datos importantes relacionados con el corazón, como los siguientes:

“Ir a un chequeo siempre es algo bueno”, dice el experto Cho, quien atiende a muchos pacientes que no han ido al médico en años. “Es una oportunidad para que hable con su proveedor de atención médica sobre cualquier inquietud de salud que tenga”.

Hacerse un chek up médico es importante para todos, incluyéndote. ¿Por qué? Debido a que las enfermedades cardíacas son la causa número 1 de muerte de los colombianos.

Pero no te dejes abrumar o desanimar por la idea de aumentar tus niveles de actividad. Los pequeños pasos pueden tener un gran efecto en la salud de su corazón.

3. Es momento de seguir una dieta saludable

Lo que comes juega un papel muy importante en tu riesgo de enfermedad cardíaca, pero el doctor Cho no quiere que pienses en ello como una dieta estricta que te limite y no lo disfrutes.

“Adoptar hábitos alimenticios realmente saludables no es una dieta, es un estilo de vida”, dice. “No solo estás comiendo para cada día individualmente; estás comiendo para la longevidad y para una mejor calidad de vida”.

Investiga los elementos de una dieta saludable para el corazón y averigua dónde necesitas hacer cambios. Ya sea que decidas volverte completamente vegetariano en el nuevo año, comenzar a incorporar más alimentos de origen vegetal o finalmente abordar tu gusto por lo dulce, los cambios en la dieta pueden contribuir en gran medida a mejorar la salud de tu corazón.