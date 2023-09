$!¿Por qué explotar un globo puede dañar tus oídos? Expertos advierten

Aunque muchos de nosotros hemos disfrutado de los globos en fiestas y celebraciones, pocas veces nos detenemos a pensar en los posibles riesgos que representan. No, no nos referimos a los problemas si se ingieren o al impacto ambiental cuando terminan en la naturaleza, sino a un riesgo menos conocido pero real: el daño auditivo.

El mecanismo es simple: el oído está diseñado para percibir cambios en la presión del aire, que es cómo detectamos el sonido. Sin embargo, un cambio súbito y fuerte, como el que se produce al explotar un globo, puede superar la capacidad de nuestro oído de adaptarse rápidamente.

“Esto puede llevar a una sensación de aturdimiento, zumbidos e incluso dolor”, indica Carolina Gómez, audiologa clínica.

No obstante, no todas las personas tienen la misma susceptibilidad. “Algunos pueden estar expuestos a este tipo de ruidos fuertes y no sufrir consecuencias, mientras que otros pueden experimentar molestias incluso con sonidos menos intensos”, añade Gómez.