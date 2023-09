En resumen, las alternativas libres de experimentación con animales en la industria cosmética están pavimentando el camino hacia un futuro más ético y sostenible. A través de la adopción de tecnologías avanzadas y enfoques humanitarios, es posible no solo proteger a los animales, sino también impulsar la innovación y el desarrollo de productos más seguros y efectivos.

Las alternativas libres de experimentación con animales no sólo representan un respeto hacia los derechos de los animales, sino que también señalan un paso significativo hacia el desarrollo de productos más seguros y adaptados a las necesidades humanas. Aquí exploramos qué implican estas alternativas y los efectos positivos que están generando en el sector cosmético.

Reducción de Costos: A largo plazo, las técnicas alternativas pueden resultar más rentables, ya que los procesos como las pruebas in vitro o las simulaciones computacionales pueden ser menos costosos que mantener y cuidar a los animales de laboratorio.

Prohibición según la legislación

“Estos cambios se dan porque desde la comunidad científica se vio que las diferencias anatómicas, fisiológicas, metabolismo etc. entre animales y humanos no muestran una relación directa entre la experimentación en animales con respecto a los efectos positivos en humanos. Además, desde un enfoque regulatorio y ético, el aumento de la conciencia por el cuidado y la protección de los animales promueve el reemplazo de estas prácticas que generan sufrimiento innecesario. Bajo esta reflexión, muchas empresas incorporan este compromiso como parte de su misión”, indica la vocera.

Metodologías alternativas al testeo en animales

Asimismo, la experta asegura que, en nuestro país diversas compañías han implementado estos cambios en pos del respeto animal. “En Colombia hay muchas empresas que respetan la vida animal y no realizan pruebas en animales. Por ejemplo, en Belcorp, como parte de nuestro compromiso con la sostenibilidad, contamos con metodologías alternativas para garantizar la seguridad y calidad de los productos sin testear en animales en nuestros laboratorios ni planta de producción. Además, hemos logrado la aprobación del Programa Leaping Bunny de Cruelty Free Internacional, lo cual demuestra que estamos genuinamente comprometidos con la eliminación de las pruebas en animales en el mundo”, agrega.

Siguiendo con este propósito, la vocera de Belcorp da a conocer las diversas metodologías alternativas al testeo en animales:

Métodos in vitro. Son estudios que se realizan de manera controlada en el laboratorio. Entre ellos, se encuentran los cultivos celulares, los tejidos reconstruidos de piel o 3D, las pruebas bioquímicas que no utilizan tejidos vivos, dado que son reemplazados por componentes químicos que permiten identificar el grado de daño que pueden generar. Además, está el método de tejido ex vivo, como la donación de cabello que es una práctica voluntaria. Finalmente, existen evaluaciones de tipo genético, las cuales ayudan a predecir el comportamiento de un producto sin necesidad de utilizar animales. Para la correcta aplicación de estos métodos, es importante contar con el personal cualificado, capacitaciones y actualizaciones pertinentes.