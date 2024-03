Video: ‘Tiempo’, lo nuevo del cartagenero Luister La Voz

El joven artista cartagenero, Luister La Voz, exponente del género urbano, comienza este 2024 con un nuevo tema musical.

Luister La Voz llega con ‘Tiempo’, un sencillo con el que inicia su 2024 y con el que espera seguir conquistando los corazones de los colombianos. Suministrada / VANGUARDIA

Uno de los artistas más destacados del género urbano en el país se unen presenta su nueva canción con la que muchos se van a sentir identificados.

Luister La Voz llega con ‘Tiempo’, un sencillo con el que inicia su 2024 y con el que espera seguir conquistando los corazones de los colombianos.

Esta nueva canción habla de lo difícil que puede ser cuando esas relaciones terminan pero uno de los dos aún no ha podido olvidar y pide al ‘Tiempo’ no correr para no recordar ese día triste en la que esa persona especial se fue.

La canción fue grabada y producida en Cartagena, cuna donde nacen los sonidos característicos de la música de este artista.

El video fue grabado en Medellín y es protagonizado por Luister La Voz y la modelo Kelly Reales. En este clip se representa esa ansiedad de que el tiempo no corra para que los recuerdos no lleguen, aunque eso es inevitable y la mujer que se fue y ya hizo su vida en otro lugar llega para atormentarlo a través de esos momentos que aun viven en los sueños.

‘Tiempo’ ya está disponible a través de las plataformas digitales y YouTube desde el pasado 15 de marzo, mientras el artista continúa con la presentación nacional de este sencillo para en el mes de abril iniciar su gira de medios oficial.

Con tan solo 23 años este cantante cartagenero esta trabajando en la construcción de una carrera musical y en la que se proyecta como un gran éxito nacional.