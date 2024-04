Gabo, ya son 10 años de soledad

El Nobel de Literatura Gabriel García Márquez, creador de personajes eternamente cautivadores, y quien llevó a las mariposas amarillas a cada rincón del mundo, murió hace 10 años. Cada día está más vigente que nunca.

El 17 de abril marca una fecha trascendental en el mundo literario: se cumplen 10 años desde que el célebre escritor colombiano Gabriel García Márquez, cariñosamente conocido como ‘Gabo’, partió de este mundo. Su legado perdura como una luz guía en el panorama literario mundial, recordándonos la magnificencia de su obra y la profundidad de su impacto cultural.

García Márquez, reconocido por su vasta y multifacética carrera que abarcó el periodismo, la escritura de guiones y la creación de obras literarias geniales, dejó una huella indeleble en la historia de la literatura. Su primera novela, ‘La hojarasca’, publicada en 1955, fue solo el preludio de una carrera excepcional que se erigió sobre la esencia de la vida cotidiana y las realidades sociales de Colombia y América Latina.

Sin embargo, fue su obra cumbre, ‘Cien años de soledad’ (1967), la que lo catapultó a la fama internacional y lo consolidó como uno de los autores más influyentes del siglo XX. Esta novela monumental, que entrelaza lo fantástico con lo real en un universo rico en imaginación, refleja magistralmente la vida y los conflictos de todo un continente.

En reconocimiento a la totalidad de su trayectoria literaria, la Academia Sueca otorgó a García Márquez el Premio Nobel de Literatura en 1982.

A una década de su partida, el legado de Gabriel García Márquez continúa vivo y vibrante, gracias a la reciente publicación de la novela En agosto nos vemos.

Gabriel García Márquez con su esposa Mercedes Barcha

las 10 obras más importantes

1. La hojarasca (1955)

2. El coronel no tiene quien le escriba (1961)

3. La mala hora (1962)

4. Cien años de soledad (1967)

5. El otoño del patriarca (1975)

6. Crónica de una muerte anunciada (1981)

7. El amor en los tiempos del cólera (1985)

8. El general en su laberinto (1989)

9. Del amor y otros demonios (1994)

10. Memoria de mis putas tristes (2004)

Gabriel García Márquez con Julio Cortázar.

Momentos que marcaron su vida

- Publicó su primer cuento en 1947, La tercera resignación, y en 1955 su primera novela, La hojarasca.

- En 1976 rompió toda relación con su amigo Mario Vargas Llosa, tras un “puñetazo” que le propinó el peruano.

- Siguió de cerca la insurrección cubana hasta su triunfo en 1959. Amigo de Fidel Castro, participó por entonces en la fundación de Prensa Latina, la agencia de noticias de Cuba.

- Durante la presidencia de Julio César Turbay Ayala, presidente de Colombia (1978-1982), fue acusado de colaborar con la guerrilla M19 y se exilió a México. Regresó a su país durante la presidencia de su amigo Belisario Betancur (1982-1986).

- Su obra cumbre, Cien años de soledad, ha vendido cerca de 50 millones de copias y ha sido traducida a más de 40 idiomas, según la Real Academia Española.

Gabriel García Márquez recibiendo en Nóbel de Literatura en 1982.

- En 1982 obtuvo el Premio Nobel de Literatura, lo que le confirió autoridad para hacer oír su voz sobre la vida política y social colombiana.

- Superó dos cánceres, uno de pulmón que le fue extirpado en 1992 y otro linfático que le diagnosticaron en 2000 y por el que recibió sesiones de quimioterapia en Los Ángeles, que debilitaron su salud.

- El escritor colombiano aseguró en 1994 no querer recibir el Premio Cervantes de Literatura, galardón al que era candidato, argumentando que luego del Premio Nobel recibió incontables reconocimientos por lo que en una carta expresó lo siguiente:”Abrumado por tantas distinciones, y ante la imposibilidad material de decirles que sí a todos, tomé la determinación desesperada de decirles a todos que no, para estar seguro de no desairar a ninguno”.

- Compartía con los escritores Julio Cortázar y Carlos Fuentes el miedo a volar, por lo que hicieron juntos un viaje en tren por Centroeuropa, anécdota que fue contada en el prólogo de la obra ‘Imagen de Julio Cortázar’ de Ignacio Solares.