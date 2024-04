“Me engañaron”: influenciador asegura que Blessd le quitó la novia y hasta lo amenazó

El reguetonero Blessd se encuentra envuelto en una nueva polémica, luego de que el creador de contenido Mr. Stiven asegurará que el cantante le quitó la novia y hasta lo amenazó.

Recientemente, se ha conocido una nueva polémica en redes sociales en la cual se ve involucrado el cantante Blessd. Esta se desató después de que se conociera una foto del cantante con la modelo Manuela Muñoz, quien sería su nueva novia y expareja del creador de contenido Mr. Stiven, el cual asegura que cuando el paisa y Muñoz empezaron a salir, esta todavía era su novia.

Mr. Stiven publicó un video en el que asegura que la relación de la modelo y Blessd no es reciente, como cree el público, pues ellos tendrían un romance desde hace algunos meses.

“Cuando salieron esos rumores de que Blessd estaba saliendo con mi ex, yo ya sabía desde antes de que salieran. Me atrevo a decir, gente, que estoy casi 100% seguro de que ellos salieron mientras ella estaba en relación conmigo, es decir, me engañaron”, reveló el influencer.

El joven afirma que él se dio cuenta de esta infidelidad cuando terminó con Manuela; sin embargo, no dijo nada por qué, según él, no le duele lo que hizo ella, sino la falta de lealtad del cantante, pues para ese entonces eran amigos.

“Esto es algo que a mí nunca me importó, pues a fin de cuentas yo sigo siendo millonario y sigo haciendo mi plata (…) yo por una mujer no me iba a tirar al vacío (…) Lo único que yo les he brindado a ellos es lealtad y eso es lo que más me ofende, a mí no me interesa el tema de la mujer”, aseguró Mr. Stiven.

Además, el joven dice que cuando intentó dar su opinión sobre lo que estaba ocurriendo, habría recibido una amenaza por parte de Blessd y de su equipo de trabajo.

“En pocas palabras, él me mandó a decir que si yo hablaba o salía a decir algo, él me llegaba a la casa y me iba a reventar”.

Frente a esto, Blessd hizo un en vivo en Instagram en donde negó que lo hubiera amenazado y aseguró que Mr. Stiven solo se “contradice”. Asimismo, añadió que al momento de comunicarse con él solo le dijo: “llégate y conversamos a ver cuál es la vuelta”.

Finalmente, dijo que no consideraba al streamer como un amigo, ya que él solo llegaba a hacer en vivos porque Westcol lo invitaba.