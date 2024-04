Revelan la verdad detrás del cuarto secreto de La Casa de los Famosos

Luego de las especulaciones sobre un cuarto para consumir drogas, la presentadora de VIX, Lina Tejeiro, aclaró el uso de este.

Compartir

Fuertes rumores sobre un cuarto destinado al consumo de drogas en el reality La Casa de los Famosos han tomado fuerza en las últimas semanas, todo debido a varias imágenes en las que se puede evidenciar el ingreso de los participantes a esa habitación.

Además del ingreso de los famosos al cuarto ubicado en la terraza, se han observado varios diálogos entre ellos donde se preguntan sobre el tipo de sustancias que allí se consumen. Una de las primeras conversaciones que llamó la atención fue la de Miguel Melfi con Alfredo, donde este último pregunta: “¿Ustedes qué fuman ahí, vaper o marihuana?”, a lo que el panameño respondió: “Hay gente que tiene, pero no se puede decir”.

Otra conversación que ha generado especulaciones fue la de Omar Murillo con Isabella Santiago. “¿Coñacito?”, preguntó el actor al verla salir, a lo que Isabella respondió: “Yo no tengo, papi, con el de Miguel que él me dio y me dijo que cogiera”.

Estas, junto con otras escenas que las personas han podido ver en la transmisión 24/7 de VIX y que se han viralizado en redes como TikTok, han generado gran revuelo en las redes, donde la gente se ha preguntado sobre el uso particular de este cuarto y las sustancias que allí se consumen.

Es por eso que, en ‘After’ de la noche de este miércoles, la presentadora Lina Tejeiro aclaró que esa habitación es utilizada por los famosos que quieren fumar, y que este cuarto se construyó a petición de ellos, ya que a veces puede ser relajante para ellos.

A pesar de haber confirmado lo que ya se sabía, no quedó claro si solo fuman cigarrillos u otras sustancias.