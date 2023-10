Con una letra cargada de desamor y el dolor de haber entregado todo en una relación y no salir bien respaldo por parte de cupido, el artista colombiano Barez presenta su segundo sencillo “Qué Cabrón es quererte”, con la producción musical de Jose Gaviria junto a Juan Fernando Fonseca ‘El Jefe’.

Deseando tener más de siete vidas para olvidar ese amor que no se puede sacar de la cabeza, Barez trae una historia de las veces en que por más que se intente y pase el tiempo no se logra olvidar, ni encontrar un nuevo amor “Esta canción habla de una entrega, de esos amores que no se hecho a la medida de uno” afirma el finalista de “Factor X 2022”.

“Qué Cabrón es quererte” continúa el camino musical de Barez, quien después de “Me va a costar” sigue inclinando su proyecto hacia los sonidos y sentimientos de la música popular enmarcada por su estilo y vocabulario fresco que le habla a un público joven.