$!Catherine Zeta-Jone llega a Lifetime con “Griselda: La Reina de la Cocaína”

El reparto de actores

“Como todos ustedes saben, ésta no es la primera vez que interpreto a una mujer de ascendencia latina ni es la primera vez que interpreto a una mujer involucrada en el mundo de las drogas”, asegura la protagonista Catherine Zeta-Jones”, comentó.

“Proyecto con pasión”

“Como actriz, fue muy difícil de encarnar el rol de esta mujer, que es muy diferente a mí en muchos sentidos, no sólo culturalmente, sino en cuanto a las decisiones que toma. Pero lo que no es diferente es que ambas somos mujeres fuertes, dispuestas a hacer lo que sea necesario por su trabajo – sin dudas no con armas como lo hizo Griselda-.

Pero tengo que decir que este fue un proyecto hecho con mucha pasión con pasión. Pudimos llevar la historia de Griselda a la pantalla de Lifetime y, si bien hay otros proyectos de Griselda en el horizonte, que serán interpretados por latinas, esta mujer ha ocupado mi vida por muchos años y siento que la conozco íntimamente. Trabajé mucho y muy duro para lograr que este proyecto se hiciera y para contar esta historia. Y tuve la bendición de trabajar con nuestro maravilloso director Guillermo Navarro e increíbles actores como Juan Pablo Espinosa”, concluye la actriz.

Producida por Asylum Entertainment para Lifetime con Steve Michaels, ganador del Premio Emmy, Jonathan Koch, Joan Harrison y Alisa Tager como productoras ejecutivas. Guillermo Navarro (Director de Fotografía Mexicano, Pan’s Labyrinth, Pacific Rim, Hellboy, The Twilight Saga) dirigió un guión escrito por David McKenna y Molly McAlpine.